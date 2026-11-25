Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Oktober unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet.