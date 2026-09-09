Nach dem Taucher im Vorjahr hat sich der Sinkflug bei den Buchungen für die Vereinigten Staaten im ersten Semester 2026 beschleunigt. Von Januar bis Ende Juni reisten 120'000 Schweizer in das «Land der unbegrenzten Möglichkeiten». Das sei ein Rückgang von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sagte die Geschäftsführerin des Schweizer Reise-Verbands (SRV), Andrea Beffa, am Mittwoch am Rande einer Medienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.
Damit hält der steile Sinkflug an: Im vergangenen Jahr waren die Einreisen von Schweizern in die USA um 10,6 Prozent auf gut 361'000 gefallen.
Tiefster Stand seit 2 Jahrzehnten
Und für die Zukunft sieht es düster aus: «Wenn sich dieser Trend bis Ende Jahr fortsetzt, ist für 2026 mit rund 300'000 Einreisen aus der Schweiz zu rechnen», sagte Beffa. Das entspreche in etwa der Anzahl Einreisen aus der Schweiz von 2007.
Damit hätten die USA in den vergangenen zwei Jahren, also seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump, ein Viertel der Schweizer Touristen verloren. Zum Vergleich: 2024 gab es insgesamt 404'434 Einreisen aus der Schweiz in die USA.
(AWP)