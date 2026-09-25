Der ukrainische Präsident bat Trump zudem, ​den Konflikt bei seinen Gesprächen ⁠mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Sprache zu bringen. Xi hält sich ‌zu Staatsbesuch in Washington auf. Selenskyj erklärte, er warte noch auf eine Antwort des US-Teams, insbesondere zu Bemühungen um eine Deeskalation vor dem ‌Winter. Gleichzeitig warnte er die europäischen Partner vor weiteren russischen ​hybriden Angriffen und bot ukrainische Unterstützung an. Die Regierung in Moskau weist Vorwürfe zurück, hinter Sabotageakten in europäischen Ländern zu stecken.