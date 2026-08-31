Wochenlang keine Angriffe - und keine Fortschritte

Trump hatte die US-Angriffe auf den Iran Ende Juli vorerst aussetzen lassen - mit der Begründung, laufenden Verhandlungen über die Strasse von Hormus und das iranische Atomprogramm eine weitere Chance geben zu wollen. Zwei Tage später wurden neue Angriffe des US-Militärs im Iran gemeldet. Anfang August sagte er dann weitere geplante Angriffe auf den Iran ab und begründete seine Entscheidung damit, dass der Iran und andere Länder in der Region darum gebeten hätten, von neuen Attacken abzusehen, da es nun «Umrisse einer Einigung» gebe.