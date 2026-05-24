Bei den Verhandlungen zwischen ⁠den USA und dem Iran gibt es nach Angaben des ‌pakistanischen Aussenministers Ishaq Dar bedeutende Fortschritte. ‌Dies gebe Anlass zu Optimismus, ​dass ein positives und dauerhaftes Ergebnis in Reichweite sei, erklärt er. Zuvor hatte Ministerpräsident Shehbaz Sharif US-Präsident Donald Trump zu dessen «aussergewöhnlichen Bemühungen» um den Frieden ‌gratuliert. Pakistan sei entschlossen, die Gespräche fortzusetzen, und hoffe, die nächste Runde bald auszurichten.

Die USA und ​der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz ​vor der Unterzeichnung eines ​Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe, berichtete zuvor das Nachrichtenportal «Axios» ​unter ​Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. ⁠ Während dieser Zeit soll ‌die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen

Die Schifffahrtsroute ist seit Beginn von ​US-israelischen Angriffen auf den ⁠Iran im Februar für den Grossteil des ‌Schiffsverkehrs gesperrt. Zuletzt gab es widersprüchliche Angaben zum Stand der Gespräche: Während US-Präsident Donald Trump ‌erklärte, ein Friedensabkommen sei weitgehend ausgehandelt, meldete ​die iranische Nachrichtenagentur Fars, diese Behauptung sei «nicht mit der Realität vereinbar». 

(Reuters)