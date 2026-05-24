Bei den Verhandlungen zwischen ⁠den USA und dem Iran gibt es nach Angaben des ‌pakistanischen Aussenministers Ishaq Dar bedeutende Fortschritte. ‌Dies gebe Anlass zu Optimismus, ​dass ein positives und dauerhaftes Ergebnis in Reichweite sei, erklärt er. Zuvor hatte Ministerpräsident Shehbaz Sharif US-Präsident Donald Trump zu dessen «aussergewöhnlichen Bemühungen» um den Frieden ‌gratuliert. Pakistan sei entschlossen, die Gespräche fortzusetzen, und hoffe, die nächste Runde bald auszurichten.