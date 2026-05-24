Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es nach Angaben des pakistanischen Aussenministers Ishaq Dar bedeutende Fortschritte. Dies gebe Anlass zu Optimismus, dass ein positives und dauerhaftes Ergebnis in Reichweite sei, erklärt er. Zuvor hatte Ministerpräsident Shehbaz Sharif US-Präsident Donald Trump zu dessen «aussergewöhnlichen Bemühungen» um den Frieden gratuliert. Pakistan sei entschlossen, die Gespräche fortzusetzen, und hoffe, die nächste Runde bald auszurichten.
Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe, berichtete zuvor das Nachrichtenportal «Axios» unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Während dieser Zeit soll die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen
Die Schifffahrtsroute ist seit Beginn von US-israelischen Angriffen auf den Iran im Februar für den Grossteil des Schiffsverkehrs gesperrt. Zuletzt gab es widersprüchliche Angaben zum Stand der Gespräche: Während US-Präsident Donald Trump erklärte, ein Friedensabkommen sei weitgehend ausgehandelt, meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars, diese Behauptung sei «nicht mit der Realität vereinbar».
(Reuters)