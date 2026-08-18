Knackpunkt der Verhandlungen ist demnach die Frage, welche Wertanteile von ‌den Zöllen ausgenommen werden sollen. Die US-Unterhändler bestünden darauf, dass nur der Wert von in den USA hergestellten Teilen abgezogen werden dürfe. Kanada fordere jedoch, den ​gesamten nordamerikanischen Wertanteil zu berücksichtigen, also auch Teile aus Kanada ​und Mexiko. Dies könnte den effektiven Zollsatz auf ​in Nordamerika gebaute Fahrzeuge in den einstelligen Bereich drücken, hiess es aus Industriekreisen. Zum Vergleich: ‌Für Autoimporte aus der EU, Japan und Südkorea fallen in den USA Zölle von 15 Prozent an, für die meisten britischen Fahrzeuge sind es zehn Prozent.