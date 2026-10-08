Ein Vertreter des US-Präsidialamtes sagte auf Anfrage, alle Geschäfte ​müssten von Russland mit der US-Behörde für Entwicklungsfinanzierung (DFC) und dem Finanzministerium ausgehandelt werden und den US-Steuerzahlern und -Unternehmen zugutekommen. Es habe jedoch «in letzter Zeit keine Gespräche über Nord Stream gegeben». Dmitrijew und Kushner haben sich den Insidern zufolge in den vergangenen Wochen in Moskau und New York getroffen. Es sei zwar unklar, inwieweit sie bei diesen Gelegenheiten über Nord Stream gesprochen hätten, das Thema stehe jedoch weiterhin auf der Tagesordnung.