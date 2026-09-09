Die kanadischen Abgaben zwischen 15 und 50 Prozent zielen auf Produkte wie Stahl, Möbel und Elektronik ab. Sie sollen Regierungsvertretern zufolge vor den US-Zwischenwahlen im November wirtschaftlichen ​und politischen Druck auf Washington ausüben. Der kanadische Premierminister Mark ​Carney rief dazu auf, sich vom grössten Handelspartner ​abzuwenden. «Wir haben alles, was wir brauchen, um uns umzuorientieren und zu florieren», sagte er in einer ‌Videobotschaft. Einem US-Regierungsvertreter zufolge bleibt die Drohung von US-Präsident Donald Trump bestehen, die Zölle auf kanadische Autos zum 1. Januar auf 50 Prozent zu erhöhen.