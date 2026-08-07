Das US-Präsidialamt teilte am Donnerstag mit, dass ‌auf das Material ein Zoll von ‌15 Prozent erhoben ​werde. Zudem gelten ab dem 4. Dezember Mindestimportpreise. Diese liegen einem Dokument der US-Regierung zufolge bei 21 Dollar pro Kilogramm für Polysilizium, ‌100 Dollar pro Kilogramm für Blöcke und Wafer, 0,22 Dollar pro Watt für Solarzellen sowie ​0,38 Dollar pro Watt für Solarmodule.