Das US-Präsidialamt teilte am Donnerstag mit, dass auf das Material ein Zoll von 15 Prozent erhoben werde. Zudem gelten ab dem 4. Dezember Mindestimportpreise. Diese liegen einem Dokument der US-Regierung zufolge bei 21 Dollar pro Kilogramm für Polysilizium, 100 Dollar pro Kilogramm für Blöcke und Wafer, 0,22 Dollar pro Watt für Solarzellen sowie 0,38 Dollar pro Watt für Solarmodule.
Polysilizium ist eine hochreine Form von Silizium und steht am Anfang der Lieferketten für die Chip- und Solarindustrie. Aus Siliziumwafern werden Solarzellen gefertigt, die anschliessend zu Modulen verbaut werden. Die neuen Handelsbeschränkungen basieren auf einem US-Gesetz aus dem Jahr 1962. Der Erlass ermächtigt das Handelsministerium zudem, ein Förderprogramm für Unternehmen aufzulegen, die in Fabriken zur Herstellung von Polysilizium oder Folgeprodukten investieren.
(Reuters)