Mit dem Einreiseverbot nach Österreich haben die USA die Teilnahme des iranischen Atomchefs Mohammed ‌Eslami ⁠an der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ⁠in Wien verhindert und damit Protest aus Teheran ‌ausgelöst. Die US-Regierung legte ihr ‌Veto gegen eine ​Ausnahmegenehmigung von UN-Sanktionen ein, die Eslami die Reise ermöglicht hätte. Der Iran sprach von einem «politischen Akt», der die ‌Arbeit der Organisation untergrabe.