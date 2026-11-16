Unmittelbar vor einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Chinas Staatspräsident ‌Xi ⁠Jinping haben die USA die Exportbeschränkungen für KI-Hochleistungschips ⁠weiter verschärft. Das Handelsministerium veröffentlichte am Montag neue Richtlinien, denen ‌zufolge Unternehmen in Singapur, Thailand, Malaysia, ‌Indonesien und Brasilien ​künftig Ausfuhrlizenzen beantragen müssen. «Die Regelung soll sicherstellen, dass bestehende Beschränkungen beim Zugang zu sensibler US-Technologie nicht durch Vereinbarungen über Fernzugriffe auf Rechenzentren in Drittländern ‌umgangen werden können.»

Seit Bekanntwerden der Spionageaffäre um den inzwischen abgelösten Nvidia-Chef Jensen Huang steht das US-Handelsministerium unter ​Zugzwang. Kritiker werfen Behördenchef Howard Lutnick ​vor, Dutzende chinesische Unternehmen nicht ​auf eine Schwarze Liste gesetzt und die Exporte von ‌Nvidia-Prozessoren nach China nicht ausreichend überwacht zu haben. Einem Medienbericht zufolge soll eine von Huangs Geliebten ​hochmoderne ​Chips illegal nach ⁠China geschleust haben. Die USA ​wollen den militärischen ⁠und technologischen Aufstieg der Volksrepublik bremsen und ‌haben daher ihre Exportkontrollen für bestimmte Waren in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft.

(Reuters)