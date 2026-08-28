Das Weisse Haus verwies auf das US-Energieministerium, das sich zunächst ebenso wenig äusserte wie die venezolanische Regierung. US-Energieminister Chris Wright plant dem Nachrichtenportal Axios zufolge bereits, in der kommenden Woche nach ‌Caracas zu reisen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt Venezuela zudem den Austritt aus der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, um die ​Beziehungen zu den USA weiter zu stärken.