Es sei wichtig, die Angelegenheit ​so schnell wie möglich ​zu klären, um eine marktorientierte Produktion zu gewährleisten ‌und eine Verletzung des hart erkämpften Flugzeugabkommens zu vermeiden, hiess es in der Mitteilung weiter. Der US-Flugzeugbauer ​Boeing ​hatte die Regierung ⁠in Washington bereits im Juli ​aufgefordert, auf mehr ⁠Transparenz bei dem Darlehen zu dringen. Hintergrund ‌sind Spekulationen, dass Airbus die Mittel für die Entwicklung eines neuen Flugzeugmodells verwenden ‌könnte.