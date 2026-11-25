Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg um 3,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 3,5 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal waren die USA um 2,2 Prozent gewachsen.