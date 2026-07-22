Internationales Geschäft harziger

Treiber der Entwicklung in einem anhaltend volatilen Umfeld seien unter anderem eine gute Geschäftsentwicklung im Heimmarkt Schweiz und insgesamt positive Impulse im internationalen Geschäft gewesen, so V-Zug. Ausserdem sei die «geschärfte» Strategie, «konsequent» umgesetzt worden, unterstützt durch die Initiativen «Simplify» und «Grow». Diese waren lanciert worden, um die Strukturen zu verschlanken und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen.