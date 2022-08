Die Aktie des Vakuumventilherstellers VAT steigen am Freitag nach Börseneröffnung bis 5 Prozent auf 294 Franken. Das ist der höchste Stand seit drei Monaten. Am Vortag hatte der Titel schon 1 Prozent zugelegt. Das Rheintaler Unternehmen aus Haag hat am Donnerstag die definitiven Ergebnisse zum ersten Halbjahr veröffentlicht und vor allem eine überzeugende Guidance abgegeben.

Grund für die Kursavancen am Freitag sind vor allem höhere Einschätzungen von Analysten. Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für VAT auf 280 von 250 Franken und beliess die Einstufung auf "Hold". Die gefüllten Auftragsbücher schlügen sich wiederum in Wachstum im kommenden Geschäftsjahr nieder, schreibt der zuständige Analyst.

Die Royal Bank of Canada erhöhte das Kursziel auf 340 von 310 Franken und beliess die Einstufung auf "Outperform". Der derzeitige Aktienpreis enthalte Sorgen bezüglich zyklisch sinkenden Investitionen im Halbleiterbereich, jedoch ist der zuständige Analyst nach genauerem Betrachten der Performance von VAT in den letzten drei Abwärtszyklen nicht besorgt. Der Aktienpreis enthalte zudem bereits eine seit längerem antizipierte Verlangsamung.

Die Bank Vontobel ist noch optimistischer. Sie erhöhte das Kursziel für VAT auf 353 von 345 Franken und beliess die Einstufung auf "Buy". Ausgehend von einer hohen Nachfrage im zweiten Halbjahr schraubte der Analyst seine Prognosen für das laufende Jahr nach oben. Die Marktposition des Vakuumventil-Herstellers sei sehr stark und werde noch stärker, da das Unternehmen weiter Marktanteile gewinne.

Der Kursrekord von VAT mit 497 Franken datiert vom November 2021.

(cash)