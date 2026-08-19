Das Unternehmen begründet den Rückgang mit positiven Einmaleffekten im Vorjahr. Bereinigt um diesen Effekt sei das zugrunde liegende operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, so die Mitteilung. Insbesondere seien die Verwaltungskosten auf Vorjahreshöhe geblieben.