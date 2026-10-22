Die 46-jährige Wehrli gehört seit dem 1. September 2025 der Geschäftsleitung an und verantwortet den Bereich Firmenkunden und Anlageberatung, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Valiant begründet ihre Ernennung mit ihrem Kundenfokus, ihrer Bankenerfahrung und ihrem strategischen Blick.