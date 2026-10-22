Die bisherige Leiterin Firmenkunden und Anlageberatung folgt am 20. Mai 2027 auf Ewald Burgener, der in den Verwaltungsrat wechseln soll.
Die 46-jährige Wehrli gehört seit dem 1. September 2025 der Geschäftsleitung an und verantwortet den Bereich Firmenkunden und Anlageberatung, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Valiant begründet ihre Ernennung mit ihrem Kundenfokus, ihrer Bankenerfahrung und ihrem strategischen Blick.
Burgener stellt sich an der Generalversammlung vom 19. Mai 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat. Wehrli übernimmt die operative Führung am Folgetag. Die Nachfolge an der Spitze ihres bisherigen Bereichs wird laut der Bank vorbereitet.
(AWP)