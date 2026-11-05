Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht Valiant derweil weiterhin von einem «leicht höheren» Konzerngewinn aus. 2025 erreichte dieser rund 155 Millionen Franken. «Das Ergebnis nach neun Monaten stimmt mich zuversichtlich, unsere Ziele per Ende Jahr zu erreichen», lies sich CEO Ewald Burgener in der Mitteilung zitieren, der im Mai 2027 wie bereits bekannt durch Kathrin Wehrli ersetzt wird. Wehrli ist Leiterin des Bereichs Firmen und institutionelle Kunden; Burgener soll 2028 Verwaltungsratspräsident werden.