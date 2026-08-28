Ab dem 1. November übernimmt Roger Vogt zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als CEO Retail und Food Service interimistisch die Führung der Valora Gruppe und von Femsa Europe. Er gehört seit acht Jahren zum Führungsteam von Valora und verantwortet derzeit das B2C-Geschäft der Gruppe, teilte das Unternehmen am Freitag mit.