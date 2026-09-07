Der Betrieb und das Auffüllen der Automaten werden an den Zürcher Essens- und Getränkeautomaten-Anbieter Boostbar übergeben, wie Valora am Montag in einem Communiqué bekannt gab. Zusätzlich stellt Boostbar die Software und Nutzeroberfläche bereit. Durch die Umrüstung auf das System von Boostbar werde auch das Nutzungserlebnis für die Kunden besser, hiess es weiter. Die Benutzungsoberfläche der Automaten werde modernisiert, um die Bedienung einfacher und intuitiver zu gestalten, sagte eine Valora-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.