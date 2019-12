“Die Finanzmärkte laufen Gefahr, ein wenig über das Ziel hinauszuschiessen”, sagte Joseph Davis, der auch Vanguards Chefökonom ist, in einem Bloomberg-Interview. Er sieht 2020 eine Korrektur-Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, verglichen mit einer üblichen Wahrscheinlichkeit von etwa 30 Prozent.

Eine Korrektur wird allgemein als ein Rückgang von 10 Prozent definiert. Der S&P 500-Index hat seit Dezember 2018 keinen derartigen Rückschlag mehr erfahren, als der Index beinahe in den Bärenmarkt eingetreten war - das heisst, ein Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Höchststand.

Während die Anleger in diesem Jahr zu pessimistisch in Bezug auf die Rezessionswahrscheinlichkeit waren, werden sie im nächsten Jahr zu optimistisch in Bezug auf die Reflation sein, sagte Davis. Er sieht auch eine Belebung der Volatilität der US-Aktien von einem “unhaltbar niedrigen“ Niveau. “Die erwarteten Erträge für die meisten Strategien liegen durchweg unter den Dreijahreserträgen”, sagte Davis. Der Investmentchef des 5,6-Billionen-Dollar-schweren Vermögensverwalters, der eher für seine passiven Indexfonds bekannt ist, schätzt, dass Risikoaktiva ein US-Wirtschaftswachstum von fast 3 Prozent einpreisen, was er als unwahrscheinlich ansieht.

Substanzwerte im Fokus

Vanguard mahnt nicht als einzige zur Vorsicht. Hedgefonds und einige andere fragen sich, ob nun zu viel Optimismus in die Bewertung von Vermögenswerten eingepreist ist. Andere sehen ein weiteres Jahr mit Aktienkursgewinnen, wenn auch nicht in der diesjährigen Grössenordnung. Davis sagte, US-Aktien seien in Bezug auf ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis auf die teure Seite des Fair Value ausgebrochen - eine Messgrösse, die Vanguard bevorzugt, statt Zielwerte für Indizes festzulegen.

Davis sagte, er würde Substanzwerte in Betracht ziehen, wenn er jetzt Geld aktiv einsetzen würde. Auch sehen Hypotheken “ein bisschen attraktiver aus als seit einiger Zeit”. Aber es könnte besser sein, das Pulver mit Blick auf 2020 erst einmal trocken zu halten, da “es bessere Einstiegspunkte geben wird”, sagte er.

(Bloomberg)