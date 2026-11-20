Die Immobiliengesellschaft bringt damit 13 ihrer 17 US-Wohnliegenschaften in zwei Gemeinschaftsunternehmen ein. Varia US will das Portfolio auf neuere Mehrfamilienhäuser ausrichten. Zukäufe sind sowohl auf eigene Rechnung als auch gemeinsam mit Brookfield geplant, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.