Die Aktie von VAT schliesst sich der breiten Erholung am Schweizer Aktienmarkt vom Donnerstag an und notiert 2,4 Prozent höher bei 480,10 Franken. Zuvor war der Titel des Vakuumventil-Spezialisten, wie fast alle KI-nahen Aktien, unter Druck geraten und fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Noch Anfang Oktober erreichten die Valoren ein Niveau von 710 Franken.