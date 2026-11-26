Die Aktie von VAT schliesst sich der breiten Erholung am Schweizer Aktienmarkt vom Donnerstag an und notiert 2,4 Prozent höher bei 480,10 Franken. Zuvor war der Titel des Vakuumventil-Spezialisten, wie fast alle KI-nahen Aktien, unter Druck geraten und fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Noch Anfang Oktober erreichten die Valoren ein Niveau von 710 Franken.
Analysten von Bloomberg Intelligence bringen nun ein neues Thema ins Spiel: Die Ausschüttung einer Sonderdividende. Eine explizite Prognose für Sonderausschüttungen habe VAT zwar nie abgegeben. Aber die Cash-Generierung von VAT dürfte weiter zunehmen, schreiben die Bloomberg-Analysten - dies durch den Ausbau der Kapazitäten und höhere Volumina, die den operativen Hebel stützten.
Hintergrund ist die KI-getriebene Halbleiternachfrage und eine steigende Vakuumintensität. Eine starke Kapitalrendite und eine Free-Cashflow-Konversionsrate von 60 bis 70 Prozent sprächen daher für höhere Barausschüttungen, so Bloomberg. Die ordentliche Dividende von VAT beläuft sich derzeit auf 7 Franken pro Aktie, was eine Rendite von 1,5 Prozent ergibt.
Die Zahlen für das dritte Quartal, die VAT Mitte Oktober veröffentlichte, liessen sich in der Tat sehen. Es resultierte ein weiteres Rekordquartal, die Erwartungen der Analysten wurden insbesondere beim Auftragseingang deutlich übertroffen.
«Die Nachfrage ist enorm, und als Branche brechen wir Rekorde», sagte Finanzchef Fabian Chiozza damals. Weltweit nähmen in den kommenden Jahren 150 Halbleiterfabriken die Produktion auf. «Die Industrie profitiert weiterhin von starken langfristigen Investitionen», so Chiozza.
Für das vierte Quartal 2026 revidierte VAT die Umsatzerwartungen nach oben. Die Firma erwartet nun einen Umsatz von 420 bis 450 Millionen Franken. Auftragseingang, Umsatz, Betriebsgewin, Marge, Nettogewinn und freier Cashflow (wichtig für die Dividendenausschüttung) sollen im Gesamtjahr 2026 höher ausfallen als 2025. Allerdings schränken Beobachter ein, dass sich die Aufträge erst in tatsächlichen Umsatz ummünzen müssten.
Bloomberg Intelligence hält die Aktie von VAT für unterbewertet. Die fundamentalen Aussichten entsprächen weitgehend denen enger Wettbewerber aus dem Bereich Halbleiterausrüstung oder überträfen diese sogar, doch der relative Bewertungsaufschlag sei unter das historische Zehn-Jahres-Verhältnis gefallen. Auch das absolute erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liege trotz sich verbessernder Gewinnerwartungen weiterhin unter dem Zehnjahresdurchschnitt.