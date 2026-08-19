Nachdem die Aktien des Halbleiterzulieferers seit Anfang Juli eine Bewertungskorrektur im Umfang von fast 17 Prozent durchgemacht hatten, muss allerdings auch Bakhda eingestehen, dass es kaum noch Spielraum für eine weitere Abwertung gibt. Zwar werden die Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 45x auf die nächstjährigen Ergebnisse gehandelt, doch liegt dies weit unter dem jüngsten Hoch von über 61x vom Juli. Angesichts der hohen Wachstumsraten dürfte eine Rückkehr auf den langjährigen Durchschnitt bei 38x vorläufig unrealistisch sein.