Hohe Planungssicherheit

Das Verhältnis von Aufträgen zu den Verkäufen (Book-to-Bill) stand bei 1,9 und damit klar über der Schwelle von 1 (VJ: 0,92). Der Auftragsbestand habe zudem einen Rekordstand von 979,5 Millionen Franken erreicht, so das Unternehmen.