Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen seien erteilt worden, teilte VAT am Dienstag mit. Mit der Übernahme werde das Portfolio um den Bereich fortschrittliche Gas-Sensorik erweitert und gleichzeitig die Strategie umgesetzt, integrierte Vakuum-Subsystemlösungen anzubieten. Die Transaktion wird über eine fest zugesagte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von 110 Millionen Franken finanziert.