Weiteres Wachstum erwartet

Bei der Prognose für das laufende Jahr zeigt sich das Management zuversichtlich, wenn auch wenig konkret. So sollen die Geschäfte in allen Bereichen zulegen. Insgesamt werde der Auftragseingang, der Umsatz, EBITDA und die -Marge sowie Reingewinn und freier Cashflow über dem Vorjahr liegen, so das Unternehmen.