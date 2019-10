Die Papiere gaben am Dienstag im vorbörslichen Handel gut 16 Prozent nach und waren damit der größte Verlierer. Sie dürften damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten in den Handel gehen. "Etwa drei Viertel der Beyond-Meat-Aktien fallen am Dienstag aus der Haltefrist", sagte J.P.-Morgan-Analyst Ken Goldman. Die Aktien waren im Mai für 46 Dollar auf den Markt gebracht waren. Bis Juli hat sich der Kurs verfünffacht, seither aber wieder deutlich nachgegeben.

Für zusätzliche Ernüchterung sorgte die Ankündigung des Unternehmens, angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf dem Markt für vegetarische Burger mehr in Werbung zu investieren und Rabattaktionen zu starten.

Mehrere Brokerhäuser kappten ihre Preisziele für das Unternehmen, das im abgelaufenen Quartal erstmals einen Gewinn erwirtschaftet hat. Die starken Ergebnisse seien aber wohl nicht gut genug, wenn man sich die "luftigen Erwartungen" ansehe, sagte Jefferies-Analyst Kevin Grundy.

Credit Suisse erklärte, das Wachstum werde zudem davon gebremst, dass der Lebensmittelkonzern Nestlé auch in den Markt für Pflanzen-Fleisch einsteige. Auch Kellogg hatte im September angekündigt, seine Fleischersatzmarke Incogmeato auf den Markt zu bringen und folgte damit Rivalen wie Conagra Brands, Tyson Foods und Hormel Foods.

(Reuters)