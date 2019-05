Die Aktie des kalifornischen Unternehmens, das unter anderem vegane Burger auf Basis von Erbsenproteinen vertreibt, schoss an ihrem ersten Handelstag an der New Yorker Börse zum Auftakt um mehr als 80 Prozent in die Höhe. Ausgegeben für 25 Dollar, startete das Papier bei 46 Dollar.

Der Marktwert des Unternehmens, dem der Börsengang 240 Millionen Dollar in die Kassen gespült hatte, schnellte auf rund 2,75 Milliarden Dollar. Im weiteren Verlauf kletterte der Kurs bis auf 64 Dollar. Vorübergehend wurde sie vom Handel ausgesetzt, weil der Kurs so stark schwankte.

(Reuters)