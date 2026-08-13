Die Regierung werde ⁠sich darauf konzentrieren, die internationalen Vermögenswerte Venezuelas bei der Bank ‌of England zurückzuholen, sagte der Präsident ‌der Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, ​am Mittwoch. Bei den Beben in dem südamerikanischen Land waren mehr als 6000 Menschen ums Leben gekommen. Rodriguez erklärte, die Regierung wolle sich nun auf ‌den Wiederaufbau von Häusern, der Gesundheitsversorgung und der Stromverfügbarkeit konzentrieren.