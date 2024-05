Die Euro-Notenbank wird auf ihrer Zinssitzung am 6. Juni aller Voraussicht nach erstmals wieder die Zinsen nach unten setzen, sollte es zu keinen grossen Überraschungen kommen. Was nach dem Juni geschehen soll, ist aber noch offen. Der EZB geben die monatlichen Daten zu den Inflationserwartungen stets wichtige Anhaltspunkte zum Inflationsbild im Euroraum. Rund 19.000 Personen aus elf Euro-Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, nehmen an der Umfrage teil.