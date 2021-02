Verdreifachter Uber-Eats-Umsatz federt Rückgänge beim Fahrdienst ab

Der US-Konzern gab am Mittwoch nach US-Börsenschluss einen Verlust (adjusted EBITDA) von 454 Millionen Dollar bekannt, während Experten nach Refinitiv-Daten mit einem Minus von 514 Millionen Dollar gerechnet hatten. Der Gesamtumsatz lag allerdings bei 3,17 Milliarden Dollar und damit deutlich unter den Analysten-Schätzungen von 3,58 Milliarden Dollar. Uber-Aktien notierten im nachbörslichen Handel zunächst vier Prozent im Minus.

Der Umsatz beim Fahrdienst brach um 52 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein, lag aber trotz neuer Lockdowns in den USA und Europa acht Prozent über dem Wert des Vorquartals, wie der Konzern weiter bekanntgab. Bei Uber Eats stand dagegen zum Vorjahr ein mehr als drei Mal so hoher Umsatz in den Büchern und ein Anstieg zum dritten Quartal um 19 Prozent.

(Reuters)