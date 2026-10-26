Im dritten Quartal gewann Verizon nach eigenen Angaben 406'000 Mobilfunk-Vertragskunden hinzu. Das waren doppelt so viele wie erwartet und mehr als neunmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Reingewinn legte um ‌rund acht Prozent auf 1,31 Dollar je Aktie zu. Der Umsatz blieb allerdings mit 34,3 Milliarden Dollar leicht hinter den Markterwartungen zurück. Der Grund hierfür ​sei ein schwächelndes Geschäft mit Neugeräten. Viele Kunden hielten ​länger an ihren aktuellen Smartphones fest. ​Zudem schraubte Verizon die Subventionen für den Umstieg auf modernere Modelle zurück. Als Reaktion ‌auf diese Zahlen gewannen die Papiere des US-Mobilfunkers im vorbörslichen Handel an der Wall Street ein knappes Prozent.