Gleichzeitig haben Angriffe der ​Huthi auf die Ost-West-Pipeline von Saudi Aramco ​den staatlichen Energiekonzern dazu veranlasst, seine ​Exporte durch die Strasse von Hormus zu erhöhen. Dadurch konnte das führende ‌Opec-Mitglied seine Ausfuhren im September bisher auf über vier Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigern, nachdem sie im August auf ​2,4 Millionen ​bpd gefallen waren.