Die Ringier Sports AG wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit der SFL sämtliche zentral vermarktbaren Werberechte exklusiv verwerten, heisst des in einer Mitteilung der Swiss Football League vom Freitag. Ein wichtiger Bestandteil der in gewissen Teilen neu strukturierten Zusammenarbeit sei dabei die zukünftige, gemeinsame Entwicklung neuer digitaler Werberechte, die innerhalb der digitalen Kommunikationskanäle der SFL umgesetzt werden solle.

Die neue Vereinbarung mit der Ringier Sports AG umfasst unter anderem das Titelsponsoring der beiden Meisterschaften, die Vermarktung der Bandenwerbung in den Stadien sowie die Werbefläche für den Titelsponsor auf dem Brustbereich der Trikots und sämtliche digitalen Vermarktungsflächen.



Das Ziel sei es, dem veränderten Mediennutzungsverhalten der Konsumenten sowie den Ansprüchen der Sponsoren und Partner der SFL gleichermassen gerecht zu werden.

"Im digitalen Zeitalter muss auch das Sponsoring künftig neue und innovative Wege gehen, um die marktrelevanten Zielgruppen zu erreichen", wird Claudius Schäfer, CEO der SFL, in der Mitteilung zitiert. "Die Vertragsverlängerung ist zudem Ausdruck gegenseitigen Vertrauens, welches sich die SFL und ihre Klubs und die Ringier Sports AG gegenseitig entgegenbringen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung spannender Projekte, mit dem Ziel, die Attraktivität des Schweizer Fussballs weiter zu steigern", so Schäfer weiter.



"Es freut uns sehr, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der SFL über den 30. Juni 2021 hinaus fortführen dürfen", sagt Martin Blaser, Geschäftsführer der Ringier Sports AG, über die Vertragsverlängerung. "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die richtigen Schritte und notwendigen Innovationen einleiten und entwickeln werden, um auch zukünftig erfolgreich in einem sich stark verändernden Markt tätig sein zu können."

