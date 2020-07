Das Zusammengehen werde im Rahmen einer Partnerschaft mit den Aktionären Pierre Landolt und Thierry Lombard sowie deren Teams geprüft, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die beiden würden als Aktionäre der französisch-deutsche Bankengruppe Oddo BHF Gruppe und als Verwaltungsräte der Landolt & Cie fungieren.

Landolt & Cie wurde 1780 in Lausanne gegründet und hat 70 Mitarbeiter. Das Institut, das in Genf und Lausanne ansässig und mit einer Niederlassung in Zürich vertreten ist, verwaltet derzeit nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Franken.

Oddo BHF hatte vor kurzem den Verkauf der Seydler Bank abgesagt. Die im Oktober 2018 bekannt gegebene Veräußerung an die Obotritia Capital KGaA wurde damit nicht vollzogen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hätten sich beide Parteien einvernehmlich auf das Vorgehen geeinigt, hieß es in einer Mitteilung im Juni. Oddo BHF arbeite an neuen strategischen Optionen.

(Bloomberg)