Das verschlimmerte eine ohnehin schon schwache Performance, da die Strategien im Laufe des Monats flachfielen.

Das von Natixis unterstütze und in London ansässige Unternehmen verzeichnete in mindestens vier seiner Anlagepools einen untertägigen Rekordrückgang, während Coronavirus-Ängste und ein Ölpreisverfall die Märkte erschütterten. Der Multiequities-Fonds von H2O verlor etwa 30% und radierte damit etwa sechs Jahre an Gewinnen aus. Seine Vivace-Strategie brach um 26% ein, der Multibonds-Fonds rutschte 20% ab und der Flaggschiff-Fonds Allegro verlor 18%.

Ein Sprecher von H2O aus London lehnte eine Stellungnahme ab. Die Aktien von Natixis, dem Mehrheitseigner von H2O, lagen um 14.15 Uhr in Paris um 8,4% im Minus.

“Bei Aktien haben unsere Strategien unterdurchschnittlich abgeschnitten”, erklärte H2O in einem Brief an die Investoren, in den Bloomberg am Montag Einsicht hatte. “Innerhalb von drei Wochen wurde was teuer war unerschwinglich, und was erschwinglich war zu einem Schnäppchen.”

"Den Exit gut managen"

Bereits vor dem Ausverkauf am Montag waren drei der leistungsstärksten H2O-Strategien, darunter Allegro, an das untere Ende einer Rangliste von Kepler Partners mit 500 Fonds gerutscht, die mit Hedgefonds-ähnlichen Taktiken Geld verdienen. Vivace, ein globaler Makro-Fonds, brach im bisherigen Monatsverlauf vor dem Montags-Crash um etwa 29% ein, während der MultiReturn-Fonds fast 17% verlor.

“Eine weitere Ursache für unsere Underperformance waren italienische Staatsanleihen, die aufgrund des Virus aggressiv verkauft wurden”, hieß es weiter in dem Schreiben. Die Verluste bilden einen Kontrast zum Blockbuster-Jahr 2019, als einige der H2O-Fonds um mehr als 40% zulegt hatten.

Die Natixis-Boutique, geführt von Bruno Crastes und Vincent Chailley, war im vergangenen Jahr ins Rampenlicht gerückt wegen Investitionen in illiquide Anleihen, die im Zusammenhang mit dem deutschen Investor Lars Windhorst standen. Als Morningstar das Rating für einen der Fonds des Unternehmens aussetze, zogen die Kunden innerhalb von zwei Wochen 8 Milliarden Dollar ab.

Die jüngsten Marktbewegungen entsprachen nicht der makroökonomischen Realität, schrieb das Unternehmen am Montag seinen Anlegern. Dem Brief zufolge ist es wichtig, “nicht zu bereuen, wenn es einen erwischt - im Fall von Coved-19 fast unmöglich -, sondern den Exit gut zu managen”.

(Bloomberg)