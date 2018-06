Damit sollen sie verhindern, dass sie sich an andere Spezialisten für Beratung wenden, sagt der Consultant Capgemini.

Mehr als 70 Prozent der Millionäre unter 40 Jahren glauben, dass es wichtig ist, von ihren wichtigsten Vermögensverwaltern Informationen über Kryptowährungen zu erhalten, geht aus einer Umfrage von Capgemini hervor. Lediglich 13 Prozent der über 60-Jährigen hielten solche Ratschläge für notwendig.

Privatbanken "müssen nicht unbedingt Produkte oder Beratung zu bestimmten Themen anbieten, sondern lediglich ein Gespräch führen und eine Meinung haben, das wäre ein guter Ausgangspunkt", sagte David Wilson von Capgemini. "Wenn sie sich nicht mit den Kunden der nächsten Generation unterhalten können, dann sind sie bei der Unterhaltung außen vor und die Kunden werden zu jemanden gehen, der es kann."

Nur 35 Prozent der von Capgemini Befragten gaben an, von ihren Vermögensverwaltern Informationen über Kryptowährungen erhalten zu haben. Privatbanken werden von der Neuheit des Marktes und dem Mangel an kohärenten Richtlinien von globalen Aufsichtsbehörden abgeschreckt, sagte Wilson. Viele Vermögensverwalter müssten noch genug Expertise über Kryptoaktiva entwickeln, fügte er hinzu.

Eine weitere potenzielle Herausforderung für die Privatbanken ist das Interesse der jüngeren Millionäre, ein großes Technologieunternehmen als Vermögensverwalter zu haben, so die Umfrage. Etwa 88 Prozent der unter 40-Jährigen gaben an, dass sie solche Ratschläge von Unternehmen wie Alphabet und Google gerne hätten, sollte letztere in das Vermögensgeschäft eintreten, sagte Capgemini. Microsoft, Amazon.com und Apple wurden ebenfalls als "wünschenswerte" Vermögensverwalter erwähnt, sollten sie sich für den Einstieg in das Geschäft entscheiden.

Wilson sagte, es sei mehr eine Frage "wann, nicht ob" die großen Tech-Firmen anfangen, Vermögensverwaltungsleistungen anzubieten. Privatbanken verstärken ihre Investitionen in Technologie wie künstliche Intelligenz und Automatisierung, um sich an den veränderten Markt anzupassen, fügte er hinzu.

Capgemini befragte mehr als 2.600 Personen mit mindestens 1 Million US-Dollar an investierbaren Vermögenswerten in 19 Vermögensmärkten in Amerika, Europa und der asiatisch-pazifischen Region. Rund 47 Prozent der Befragten waren unter 40 Jahre alt.

(Bloomberg)