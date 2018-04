"Das Privatbankengeschäft in Asien profitierte von einer anhaltenden Marktrally und einer robusten Kundenaktivität, was zu einem starken Wachstum der verwalteten Anlegergelder und in vielen Fällen zu Rekorderträgen führte", sagte Sebastian Enberg, Redakteur der in Hongkong erscheinenden Publikation. Es war das schnellste jährliche Wachstum des Vermögens in der Region, seit Asian Private Banker 2012 damit begonnen hat, Daten zu sammeln.

Die UBS führte die Rangliste der 20 grössten Banken nach verwaltetem Vermögen an. Es folgten Citigroup und Credit Suisse, so die in dieser Woche veröffentlichte Umfrage. Nach den Daten, die Festlandchina ausschliessen, waren die ersten sechs Plätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Banken erhöhen ihre Präsenz in der Vermögensverwaltung in Asien und zielen auf Gebühren von Millionären ab, die dank der florierenden Wirtschaft in der Region schneller reicher werden als jene in Nordamerika und Europa. DBS Group Holdings und die Bank of Singapore haben ihr Geschäft durch Übernahmen aufgebaut, während Banken wie Morgan Stanley und Julius Bär sich für Neueinstellungen entschieden.

Übernahmen haben kleineren Vermögensverwaltern dabei geholfen, zu wachsen. Die in Liechtenstein ansässige LGT Group verbesserte sich um drei Plätze auf Platz zwölf, nachdem sie ihr verwaltetes Vermögen auf 63 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt hat. Die Bank hatte im vergangenen Jahr den Erwerb des Private-Banking-Geschäfts der ABN Amro in Asien und im Nahen Osten abgeschlossen.

(Bloomberg)