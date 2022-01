Der Anbieter von automatisierten Vermögensverwaltungslösungen mit Sitz in Palo Alto habe in den Vereinigten Staaten mehr als 470'000 Kunden und verwalte über 27 Milliarden Dollar an Geldern, teilte die UBS am Mittwochabend mit.

Mit der Akquisition wolle die UBS reichen jungen Kunden eine digitale Vermögensverwaltung anbieten.

(Reuters)