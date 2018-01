Den Chefposten bei Veraison tritt er Anfang März an, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Zudem wird er Senior Partner. Michael Barben ist Operating Partner bei dem Vermögensverwalter Partners Group, wo er den Angaben zufolge in den letzten 17 Jahren internationale Erfahrung sammelte.

Veraison gilt als aktivistischer Investor. Hinter der Beteiligungsgesellschaft stecken Gregor Greber, Gründer des Vermögensverwalters zCapital, und Valentin Chapero, der frühere CEO des Hörsystemherstellers Sonova. Beteiligt ist die Gesellschaft über verschiedene Fonds etwa an Ascom, Komax, Goldbach Media, Orell Füssli und Mikron. Zuletzt wurde zudem der Einstieg beim Heizungs- und Lüftungshersteller Zehnder gemeldet.

(AWP)