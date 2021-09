In den kommenden Monaten werde die SIX Digital Exchange (SDX) weiter um Teilnehmer an der Handelsplattform werben und Kooperationen mit Finanzmarktakteuren eingehen.

Die SDX arbeitet seit 2018 am Aufbau einer vollständig integrierten Infrastruktur für Handel, Abwicklung und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten auf Basis der Blockchain-Technologie und nimmt dabei unter den etablierten Börsen eine führende Rolle ein.

(Reuters)