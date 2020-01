Die Aktien von Zur Rose stehen am Freitag in einem festeren Markt stark unter Druck. Händler verweisen auf eine Aktienplatzierung eines Grossaktionärs. Die Anteile der Versandapotheke notieren um 10.15 Uhr um 4,5 Prozent tiefer auf 118,80 Franken. Derweil steigt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,35 Prozent.

Gemäss Händlerangaben hat sich die Grossaktionärin KME Beteiligungen von ihrem Aktienpaket von mehr als 10 Prozent an Zur Rose getrennt. UBS habe für KME insgesamt 900'000 Aktien zu einem Kurs von 115 Franken platziert, hatten mehrere Händler zu AWP gesagt und damit auch einen Bericht des Onlineportals "The Market" bestätigt.

Die Familie Frey, der KWE gehört, hatte sich vor rund einem Jahr wegen unterschiedlicher Auffassung über die Art und Geschwindigkeit der Strategieumsetzung aus dem Verwaltungsrat zurückgezogen. Seither wurden dem Grossaktionär gerüchteweise immer wieder Ausstiegsabsichten nachgesagt.

Nach dem starken Kursanstieg seit November habe KME wohl die Gelegenheit nützen wollen und sei ausgestiegen, heisst es am Markt.

Nach einer Platzierung komme stets ein Teil der Aktien jeweils wieder auf den Markt. Zudem drücke die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Platzierungspreis jeweils auf die Aktie. "Nicht alles gelangt in feste Hände", sagte ein Händler.

Doch solche Gelegenheiten seien stets auch eine günstige Einstiegschance. "Nun ist die Lage bereinigt. Der drohende Überhang an Aktien, die wegen verkaufswilliger und unzufriedener Aktionäre auf den Markt gelangen könnten, ist abgebaut", sagt ein anderer Händler. Damit dürften sich die Aktien nun wieder stärker ihren wirtschaftlichen Fortschritten entsprechend entwickeln.

(AWP/cash)