Die Kreditmärkte haben der Studie zufolge bereits ‌reagiert. Die Risikoprämien, die sogenannten Spreads, für Anleihen grosser Technologieunternehmen hätten sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Allianz Trade geht jedoch davon aus, dass ​die Risiken ​damit erst teilweise eingepreist sind. «Trotz ⁠der steigenden Belastungen bleibt das unmittelbare Ausfallrisiko ​der Tech-Unternehmen gering», erklärte Hirt. «Das ⁠grössere Risiko liegt in einer fortgesetzten Spread-Ausweitung und damit einer schrittweisen Neubewertung ‌der Bonität durch die Kapitalmärkte.»