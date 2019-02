Der 80%-Anteil, den HNA an SR Technics hält, werde mit rund 700 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar bewertet, heisst es in einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Montag mit Berufung auf Kreise. Eine abschliessende Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen und HNA könnte auch noch andere Optionen verfolgen, hiess es weiter. HNA hatte die Beteiligung an SR Technics 2016 für einen nicht genannten Preis erworben.

Im März bzw. April vergangenen Jahres hatte HNA die geplanten Börsengänge des Airline-Caterers Gategroup und des Airline-Dienstleister Swissport unter Verwies auf die Marktbedingungen abgesagt beziehungsweise verschoben. Auch hier wurde seitdem in verschiedenen Medienberichten über einen möglichen Verkauf spekuliert.

(AWP)