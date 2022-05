Brände an Bord von Autotransportern seien in den vergangenen zehn Jahren zu einem Schadentreiber geworden, so eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Versicherungskonzerns. In vielen Fällen hätten Feuer zum Totalverlust von Fracht und Schiff geführt.

Autoschiffe mit bis zu 8000 Fahrzeugen Kapazität sind anfällig für Stabilitätsprobleme und Brände, sagt Justus Heinrich, Experte für Versicherung von Schiffen bei der Allianz. Die Frachter seien nach mehreren Zwischenfällen bereits stärker unter Beobachtung gewesen. "Und jetzt haben wir die Felicity Ace. Diese Schäden sind sehr komplex und teuer zu lösen", sagte er.

4000 Fahrzeuge gesunken

Die Felicity Ace, die rund 4000 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern an Bord hatte, darunter auch zahlreiche Luxuskarossen der VW-Marken Porsche, Bentley und Lamborghini, war vor zwei Monaten vor der Küste der portugiesischen Azoren nach einem Brand gesunken.

Der Allianz zufolge ermöglichen die offenen Decks der Autofrachter eine schnelle Ausbreitung von Bränden, während jedes Eindringen von Wasser die Stabilität beeinträchtige. Viele Reeder stehen zudem unter wirtschaftlichem Druck und versuchen die Umschlagszeiten so kurz wie möglich zu halten; das könne dazu führen, dass Schiffe auslaufen, bevor Ballastberechnungen überprüft oder das Sichern wasserdichter Türen abgeschlossen werden könne.

Forschungsergebnisse deuten auf zusätzliche Brandrisiken durch Elektroautos, so die Allianz. Tests hätten gezeigt, dass Wassersprinkleranlagen auf Schiffen allein nicht wirksam seien, um einen Brand von Elektrofahrzeugen zu löschen.

(Bloomberg)