Die Tochter Swiss Life Wealth Managers eröffnet dafür am heutigen Montag an der Tödistrasse in Zürich die erste Schweizer Filiale, und das Angebot soll in Zukunft auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet werden.

Das Angebot der Swiss Life Wealth Managers umfasse nebst der Vermögensverwaltung für "anspruchsvolle" Privatpersonen auch Themen wie Finanzplanung, Steuern und Pensionierung, teilte die Swiss Life am Montag mit. Beim Aufbau des Angebots baue man auf die langjährige Erfahrung im Geschäft mit institutionellen Kunden und auf die Anlagekompetenz im Asset Management auf, heisst es weiter.

Im sogenannten Affluent-Marktsegment sieht Schweiz-CEO Markus Leibundgut Wachstumschancen. Schliesslich gebe es bei Privatpersonen einen zunehmenden Bedarf für umfassende Beratung und massgeschneiderte Anlagemöglichkeiten. Nach Zürich will die Swiss Life für Privatkunden weitere Schweizer Filialen eröffnen. Ein zweiter Standort werde in Kürze in Winterthur folgen, heisst es.

(AWP)