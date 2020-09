Im diesem Gefäss will der weltweit tätige Versicherer seine digitalen Dienstleistungen bündeln und ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Im Zuge der sich wandelnden Lebensgewohnheiten wünschten sich die Konsumenten heute personalisierte, bequeme und transparente Interaktionen, wird Zurich-Chef Mario Greco zitiert. Diesem Wandel will die Gruppe mit weiteren innovativen Angeboten begegnen. Den Rahmen dazu werde die neue Einheit geben.

Die Leitung von Global Business Platforms übernimmt ab Anfang 2021 Jack Howell. Er ist derzeit Chef des Geschäfts der Zurich in der Region Asien-Pazifik. Howell habe da bewiesen, dass er über die Kompetenzen verfüge, seine Visionen in innovative Dienstleistungen umzusetzen.

In seiner neuen Rolle wird Howell von Ericson Chan als Leiter Information and Digital unterstützt. Chan wechselt vom chinesischen Konkurrenten Ping An zur Zurich, wo er den Bereich Technology leitet. Zudem wird die Nordamerika-Chefin Kathleen Savio zur "Chief Transformation Officer" ernannt.

(AWP/Reuters)