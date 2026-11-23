Noch schwieriger zu erkennen seien Korrelationsrisiken. Dabei versagen unabhängig erscheinende KI-Modelle aus ähnlichen Gründen. Gemeinsame Trainingsdaten, ähnliche Modellarchitekturen oder vergleichbare Entscheidungsmechanismen können dazu führen, dass verschiedene Systeme dieselben Fehler machen. Solche Zusammenhänge würden aber häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar.